Правительство Литвы и представители розничной торговли горючим 29 мая будут искать компромисс - предприниматели недовольны планируемым съездом к АЗС, который должен появиться после реконструкции магистрали Via Baltica на участке между Мариямполе и польской границей.
Via Baltica kelias
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Недовольство появилось после того, как Дирекция автомобильных дорог сообщила, что съезд не будет прямым, это будет просто соединение с другими дорогами, иначе нельзя будет сохранить допустимую скорость в 130 км/ч. Такие соединения будут оборудованы через каждые 5 км.

Владельцы АЗС говорят, что после реконструкции Via Baltica водители будут выбирать не литовские, а польские заправки, кроме того, соединительные дороги приведут к заторам, поскольку по ним будут ездить не только тягачи, но и местный транспорт.

Глава Дирекции автомобильных дорог Виталий Андреев на прошлой неделе сказал, что кроме уже действующих 16 АЗС на этом 40-километровом участке Via Baltica запланированы еще 29. Значит, в будущем число АЗС может достигнуть 45.

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