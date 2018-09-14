В августе 2018 года в столице рост цен на жилье составил 0,5% и средняя цена квадратного метра была 1489 евро. Самый низкий уровень цен на жилье в Литве был в мае 2010 года. До августа 2018 г. цены выросли на 29%. В Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе в августе рост соответственно составил 0,4%, 0,4%, 0,6% и 1% и цена за квадратный метр увеличилась соответственно до 1056 евро, 1061 евро, 641 евро и 619 евро.

За год (в августе 2018 года,по сравнению с августом 2017 года) цены увеличились во всех крупных городах: в Паневежисе на 9,7%, в Шяуляй – 5,9%, в Каунасе – 4,2%, в Клайпеде – 2,8%, в Вильнюсе – 2,3%.

"Согласно показателям последнего года, видно, что средние цены на жилье в крупных городах Литвы росли быстрее, чем цены на потребительские товары и услуги. По данным Департамента статистики Литвы, в августе 2018 года годовая инфляция составила 1,8%. Между тем цены на жилье в среднем увеличились на 3,2%.

За последние 5 лет, т.е. если сравнивать август 2018 года с августом 2013 года, инфляция составила 6,2%, а цены на квартиры в среднем выросли на 18,9%. Значит, реальный рост цен на жилье, если исключить инфляцию, за последние 5 лет составил 11,9%.

"Поскольку в крупных городах страны фиксируют разные перемены цен на квартиры реально цены также росли разными темпами: в Вильнюсе – на 16,7%, в Паневежисе – на 13,1%, в Шяуляй – на 10,3%, в Каунасе – на 6,6% и в Клайпеде – на 3,9%. Но не надо забывать, что в последние 5 лет реальная зарплата в стране увеличилась на треть. Значит, несмотря на то, что цены на жилье росли быстрее, чем на товары и услуги, их рост все равно ниже статистического темпа роста зарплаты", – сказал представитель Ober-Haus Раймондас Регинис.