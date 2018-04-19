Сегодня, 19 апреля, в Вильнюсе открылся магазин польской сети Pepco, предлагающей недорогую одежду и товары домашнего обихода.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Он открылся в Вильнюсском центральном универмаге (ВЦУМ), сообщается в пресс-релизе. Перед открытием у дверей магазина образовалась очередь.

Это уже четвертый магазин сети Pepco в Литве. В нем можно купить одежду для детей и взрослых, товары домашнего обихода, игрушки.

"С самого начала мы сохраним в Вильнюсе нашу концепцию, которую мы характеризуем как "больше за меньшую плату – каждый день". Это распространяется на товары всех 30 категорий в нашей сети. Мы надеемся, что такую нашу позицию оценят и вильнюсцы, особенно потому, что мы разместили магазин в самом центре, в ТЦ, где можно купить и продукты питания.

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Эти два критерия были для нас наиболее существенными при выборе места для магазина в столице", – сказал представитель Pepco в странах Балтии Александр Чикаидзе.

Гендиректор ВЦУМ Она Невинскене порадовалась тому, что новый магазин открылся именно в их ТЦ и сказала, что покупатели ВЦУМ - это люди, которые любят делать быстрые покупки, которым важна экономия времени и средств.

"Сейчас большей части наших покупателей достаточно часа, чтобы поесть и купить все необходимое, а иногда и воспользоваться услугами имеющейся у нас прачечной. Pepco для нас - отличная возможность укрепить позицию предложения детской одежды, поскольку большая часть наших покупателей - семьи с детьми до 14 лет", – сказала глава ВЦУМ.

Свой первый магазин сеть Pepco в Литве открыла в Мариямполе в 2017 г. 12 апреля был открыт магазин этой сети в Каунасе. Всего в Литве уже действуют четыре магазина Pepco. До 2020 г. планируют открыть 50 магазинов этой сети в Литве, создадут больше 400 рабочих мест.

В Восточной и Средней Европе Pepco принадлежат больше 1300 магазинов.

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