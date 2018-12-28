В предпраздничный период в магазинах Сувалок можно было увидеть необычайно много покупателей из Литвы, пишет Lietuvos žinios.
Półki po zakupach w Suwałkach
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Однако уже после Нового года жителей Литвы, которые ездят в Польшу за продуктами, ждут перемены - все реже магазины будут работать в воскресные дни. Как торговцы, так и ездящие в Польшу жители Литвы уверяют, что до сих пор покупатели из Литвы составляли 2/3 всех покупателей. Однако с 2019 года магазины в Польше будут работать лишь одно воскресенье в месяц.

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Свежее мясо, колбаса, сыры, минеральная вода, яйца, мука, молоко, сметана, сливочное масло - это лишь часть популярных продуктов, которые выбирают литовские покупатели.

Они везут в Литву также алкоголь, пиво. Правда, польское пиво нравится далеко не всем жителям Литвы. Но это не беда. В Сувалках продают и литовское пиво, но, дешевле, чем в Литве. Жители Литвы едут в Польшу из-за более дешевых продуктов. В Польше продукты питания облагаются более низким НДС, например, мясо, молоко и непереработанные продукты облагаются 5% НДС, другие продукты - 8% НДС.

Обычный тариф НДС в Польше - 23%. И несмотря на то, что НДС в Литве составляет 21%, в Польше большая часть продуктов дешевле, чем в Литве.

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