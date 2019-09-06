В Польше объявлен конкурс подрядчика прокладки газопровода GIPL в Литву

Польская газопередающая компания Gaz-System объявила конкурс подрядчика прокладки литовско-польского газопровода (GIPL) на своей территории.
Dujotiekio tiesimas
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На портале публичных закупок ted.europa.eu сообщается, что идет поиск подрядчика работ по прокладке газопровода и его инфраструктуры с севера Польши до границы с Литвой. Заявки на конкурс принимаются до конца октября, договор с победителем будет подписан на 26 месяцев.

Реализующая проект в Литве компания Amber Grid на следующей неделе должна подписать договор о прокладке магистрального газопровода в Польшу (GIPL) на территории Литвы с компанией по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora, действующей вместе с Siauliu dujotiekio statyba на сумму 79,85 млн евро (без НДС). По данным BNS, планируется официальная церемония начала работ.

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Однако в связи с проектом еще ведется судебное разбирательство – результаты конкурса в суде обжаловал его участник MT Group вместе с польской Rafako – пока этим компаниям не удалось остановить якобы непрозрачный конкурс, однако они попытаются сделать это еще раз.

В конце июля Amber Grid уже подписала договор о поставке стальных труб для трубопровода на 31,9 млн евро (с НДС) с польской Izostal.

Газопровод протяженностью 165 км и диаметром 700 мм на территории Литвы будет протянут от компрессорной станции в Яунюнай, что в Ширвинтском районе, до газокомпрессорной станции в Польше.

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, совокупная стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.

После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.

Планируется, что газопровод будет запущен в конце 2021 года.

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