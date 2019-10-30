Следователи Вильнюсского управления Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) раскрыли группу из 13 сообщников, которую подозревают в сокрытии доходов на сумму не менее чем 2 млн. евро с привлечением более десятка компаний туристических услуг.
В начале октября СРФП сообщала, что членам группировки сообщников предъявлены подозрения в мошенничестве, присвоении имущества, предоставлении ложных данных о доходах, прибыли или имуществе, ведении ложного бухгалтерского учета и фальсификации бухгалтерских документов.
Есть подозрения в том, что в схеме сокрытия налогов с целью сокращения реально получаемых доходов использовались учрежденные в Латвии, но не осуществляющие никакой деятельности компании.
Amber Grid повторно оценит предложения конкурса прокладки газопровода GIPL
Находящаяся в управлении государства литовская...
Прибыль туроператора Novaturas сократилась на 76%
За девять месяцев этого года чистая консолидированная...
В поле зрения СРФП – компании Tez Tour и VIP Viesosios informacijos partneriai
Глава одного из крупнейших литовских туроператоров Tez...
Последствия пожара в Алитусе: с прилавков магазинов изымают продукцию 5 производителей (26)
Государственная продовольственно-ветеринарная служба...
За год в Литве удвоилось число работающих иностранцев: кем работают? (45)
За последний год в Литве почти в два раза выросло...
TOP новостей
Аустея Ландсбергене за счет одного ребенка получает 860 евро чистой прибыли в год (90)
Количество детей, посещающих детские сады Vaikystės sodas и...
Пожарный рассказал о своем опыте: в банке увидели мои доходы и стали смеяться (34)
Пожарный из Шештокай Роландас Чепла собирает чемодан и...
Глава МИД Литвы встретился с президентом Украины: Зеленский искренне хочет мира (93)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
После по-зимнему холодной ночи в Литве – впечатляющие заснеженные пейзажи (2)
Многие жители Литвы , наверняка, удивились, когда...
Мэр Вильнюсского района заговорила о скандальном проекте: попробуем говорить с жителями
В деревне Клевине ( Вильнюсский район ) втайне от...