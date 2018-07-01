Трем вильнюсским и одному шяуляйскому салону выслали официальные обращения с просьбой предъявить доказательства того, что они предоставляют одинаковые услуги по тем же ценам клиентам обоих полов.

"Поставщики услуг обязаны доказать, что при предоставлении тех же услуг не был нарушен принцип равных возможностей", – сказала BNS представитель службы Минтауте Юркуте.

Такие меры были предприняты в ходе социальной кампании "У цены нет пола". В ходе кампании больше ста салонов красоты и парикмахерских предупредили о том, что их ценовая политика - нарушение закона о равных возможностях полов, им дали две недели на смену цен.

Контролер равной возможности полов Агнета Скарджювене сказала BNS, что закон нарушен в тех случаях, когда указывают разную минимальную цену для мужчин и женщин.

"За те же услуги все потребители должны платить одинаковую цену, независимо от их пола", – сказала контролер.

"Нельзя писать, что мужская стрижка стоит от 10, а женская от 15 евро. Если минимальная цена 10 евро, она должна быть одинаковой для всех, независимо от пола клиента. То же самое касается маникюра, педикюра, услуг косметолога, депиляции и других услуг", – Скарджювене.

По закону, за такое нарушение контролер может сделать предупреждение или назначить штраф в размере 560 евро, за повторное нарушение - 1200 евро.

По словам контролера, служба дает возможность сначала изменить цены на сайтах в интернете, а тогда можно просить больше времени на замену цен на вывесках.

По данным службы, в большинстве парикмахерских цены на услуги для женщина на 23-43% выше, чем для мужчин, а на маникюр для мужчин на 10% выше.