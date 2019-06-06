Премьер-министр Саулюс Сквернялис предлагает установить высокую плату за регистрацию загрязняющих окружающую среду автомобилей.
"Выходом был бы запрет на ввоз в Литву загрязняющих окружающую среду автомобилей путем введения высокого регистрационного сбора", – сказал 6 июня журналистам Сквернялис.
Однако он подчеркнул, что этот налог не распространялся бы на те автомобили, которые уже находятся и зарегистрированы в Литве.
"Того транспорта, который есть в Литве, это не касалось бы", – сказал премьер.
По его словам, в Литве в этом направлении первый шаг уже сделан – жители смогут отказаться от старого загрязняющего окружающую среду автомобиля и получить компенсацию.
Глава Минфина Вилюс Шапока сказал, что в этом году вернутся к обсуждению налога на загрязняющие окружающую среду автомобили.
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