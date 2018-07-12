В планах - открытие рейса из Вильнюса в Лондонский Сити

В среду министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс и замещающий министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса министр окружающей среды Кестутис Навицкас подписал указ об открытии жизненно важного для социально-экономического развития страны маршрута Вильнюсский аэропорт- аэропорт Лондонского Сити.
В указе говорится, что организацией регулярных рейсов по этому маршруту будет заниматься авиакомпания, избранная на конкурсной основе. Рейсы должны осуществляться 6-12 раз в неделю круглогодично, билеты распространяться по рыночным ценам.
Авиакомпания должна будут обеспечить, минимум 98 посадочных мест в самолете.
Сейчас из Вильнюсского аэропорта авиакомпании летают в лондонский Лутон и Стенстед.
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