В планах - открытие рейса из Вильнюса в Лондонский Сити

В среду министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс и замещающий министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса министр окружающей среды Кестутис Навицкас подписал указ об открытии жизненно важного для социально-экономического развития страны маршрута Вильнюсский аэропорт- аэропорт Лондонского Сити.

В указе говорится, что организацией регулярных рейсов по этому маршруту будет заниматься авиакомпания, избранная на конкурсной основе. Рейсы должны осуществляться 6-12 раз в неделю круглогодично, билеты распространяться по рыночным ценам.

Авиакомпания должна будут обеспечить, минимум 98 посадочных мест в самолете.

Сейчас из Вильнюсского аэропорта авиакомпании летают в лондонский Лутон и Стенстед.