В планах - открытие рейса из Вильнюса в Лондонский Сити

В недалеком будущем могут появиться прямые рейсы из Вильнюса в один из крупнейших финансовых центров мира Лондонский Сити.
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В среду министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс и замещающий министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса министр окружающей среды Кестутис Навицкас подписал указ об открытии жизненно важного для социально-экономического развития страны маршрута Вильнюсский аэропорт- аэропорт Лондонского Сити.

В указе говорится, что организацией регулярных рейсов по этому маршруту будет заниматься авиакомпания, избранная на конкурсной основе. Рейсы должны осуществляться 6-12 раз в неделю круглогодично, билеты распространяться по рыночным ценам.

Авиакомпания должна будут обеспечить, минимум 98 посадочных мест в самолете.

Сейчас из Вильнюсского аэропорта авиакомпании летают в лондонский Лутон и Стенстед.

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