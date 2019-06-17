Новый аэропорт, по его словам, появится между Вильнюсом и Каунасом, и там смогут приземляться большие лайнеры. Правда, в этом случае аэропорт в Вильнюсе может ожидать горькая судьба, и не исключено, что он закроется навсегда.

Будет зависеть от количества пассажиров

Часто говорят, что сани нужно готовить летом, похоже, что Министерство транспорта в настоящее время именно этим и занимается. Как рассказал Р.Масюлис, возглавляемое им ведомство постепенно переходит на стратегии долгосрочного планирования, которые на сей раз могут привести к коренным переменам в авиационном секторе Литвы.

Министр пояснил, что в последнее время в литовских аэропортах наблюдается рост пассажиропотока, и если такая тенденция с течением времени не уменьшится, то вполне вероятно, что в Литве будет построен новый аэропорт.

По словам Р.Масюлиса, пока планируется, что средства будут вложены в аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги, но в случае быстрого увеличения числа авиапассажиров в 2022 году может быть рассмотрен вопрос строительства нового аэропорта.

Правда, министр подчеркнул, что если будет принято решение о строительстве нового аэропорта, то те инвестиции, которые выделяются на модернизацию трёх основных аэропортов Литвы, уже смогут окупиться.

Сегодня, по его словам, в Вильнюсский аэропорт инвестируется 60 млн евро, ещё 74 млн евро будет направлено на обновление инфраструктуры, оборудования и техники. Касса Каунасского аэропорта пополнится 13 млн евро, а аэропорту Паланги, который нуждается в замене взлётно-посадочной полосы, достанется ещё 18 млн евро.

Хотя решение вопроса, действительно ли Литва нуждается в сооружении нового аэропорта, будет приниматься только в 2022 году, поиски места для нового аэропорта, как сообщило Министерство транспорта и коммуникаций, будут вестись заблаговременно.

"В Генеральном плане место нового аэропорта будет указано примерно, поэтому мы сможем скорректировать его при подготовке специального плана. Мы могли бы начать разработку специального плана в I кв. 2021 года, а землю окончательно зарезервировать только после того, как специальный план будет утверждён, т.е. примерно во II-III кв. 2021-го", - указал примерные сроки министр, и заверил, что выкуп земель может быть запланирован до 2024 года.

Планируя на дальнюю перспективу, было отмечено, что строительство может быть начато в 2025-2026 годах и продлиться около пяти лет.

"Можно надеяться, что новый аэропорт будет построен в период между 2030 и 2035 годами", - отметил Р.Масюлис.

Однако сейчас намечено, что если бы земля для нового аэропорта уже была бы выкуплена, а планы изменились бы и было бы решено не вести строительство, то предусмотренная под аэропорт территория будет использована для развития промышленности.

Выбранное место - между Вильнюсом и Каунасом

Более подробно о том, где может располагаться новый и чрезвычайно важный для Литвы объект, Р.Масюлис говорить не захотел.

"Сама цель состоит в том, чтобы аэропорт располагался между Вильнюсом и Каунасом, но в то же время был связан и со станцией "Rail Baltica", - сказал он, пояснив, что во избежание спекуляций или обмана не может сказать больше, но добавил, что это место, конечно, будет там, где населению будет создано меньше всего неудобств.

Министр также не пожелал раскрывать, каких размеров может быть эта территория.

"Просто ещё слишком рано говорить об этом", - заверил он.

Отвечая на вопрос, кто будет финансировать и управлять новым аэропортом, Р.Масюлис указал, что всё будет зависеть от плана проекта и стоимости строительства.

"План может быть таким, что если финансово это будет приемлемо, то приоритетом было бы строительство аэропорта из собственных средств государства, а во втором случае мы постараемся привлечь концессионера с инвестициями", - сказал он.

Закроется Вильнюсский аэропорт

Всё же, если будет принято решение построить новый аэропорт, Вильнюсский аэропорт будет ждать печальный сценарий закрытия.

"Потому что если он не будет закрыт, то никто не станет летать в новый", - сразу уточнил министр и сказал, что сегодня у Вильнюсского аэропорта есть один, но существенный недостаток - ограниченные возможности развития.

Следует понимать, подчеркнул он, что авиакомпании хотят летать как можно ближе к столице и как можно ближе к её центру, а если Вильнюсский аэропорт не закрывать, то в новый аэропорт будут летать только авиакомпании, которые уже не вмещаются в столице.

По словам министра, шла дискуссия и о превращении Каунасского аэропорта в главный аэропорт страны, но, как утверждалось, Литва не может диктовать бизнесу свои желания и условия.

"Даже если бы мы и назвали Каунас главным аэропортом страны, а Вильнюсский не закрывали, то ничего не изменилось бы. Мы не можем заставить авиакомпании летать туда, куда хотим мы, потому что они летают туда, куда хотят, а притяжение Вильнюса настолько велико, что Вильнюс на сегодняшний день даже субсидирует и Палангу, и Каунас", - отметил Масюлис.

Министр обмолвился, что в качестве одного из вариантов обсуждалось закрытие Вильнюсского аэропорта и становление Каунаса главным аэропортом страны, но слишком большое расстояние до столицы могло бы вызвать слишком большие риски.

В случае появления нового аэропорта между Вильнюсом и Каунасом аэропорт Каунаса, вероятнее всего, будет принимать меньше пассажиров.

"Большинство пассажиров, скорее всего, переместятся в новый аэропорт. В этом случае, мне думается, в Каунасе останется одно-два направления, но сам аэропорт действительно останется, потому что он будет выполнять функции перевозки грузов и ремонта самолётов", - указал министр.

Новые залы и наилучшая техника

Р.Масюлис поведал, что новое здание будет выглядеть совсем не так, как сегодня выглядят аэропорты Литвы.

"Планируется, что дизайн будет инновационным и, прибыв в новый аэропорт, вы сможете почувствовать себя как в технологически новой стране.

Сообщение станет значительно более удобным, не понадобится проходить через лабиринт аэропорта. Багажный зал будет без колонн и отчётливо просматриваться", - перечисляет министр, и указывает, что даже сегодня при вложении средств в развитие аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги учитываются такие технологические решения, которые позднее, при необходимости, могут быть перенесены в другое место.

Министр также привёл один пример из возможных новых технологических решений.

"Допустим, те, кто будет ехать с железнодорожного вокзала Вильнюса в новый аэропорт, зарегистрироваться на авиарейс смогут прямо на железнодорожном вокзале и ехать без багажа", - сказал он, пообещав, что поездки скоростными поездами из Вильнюса в аэропорт займут всего 10-20 минут.

Точно так же Р.Масюлис не исключил возможности поэтапного строительства аэропорта, а первоначально будет сооружён терминал только для такого количества пассажиров, для которого потребуется.

"С ростом количества пассажиров будут построены новые модули и так будет вестись расширение", - сказал он.

Однако сказать сегодня, во сколько может обойтись строительство нового аэропорта, министр не мог и отметил, что не хочет спекулировать цифрами, потому что пока неясны слишком много составляющих.

Смогут приземляться большие лайнеры

Планируется, что в новом аэропорту будет одна взлётно-посадочная полоса длиной 3,2 км или 3,5 км.

"Дело в том, что на ней смогут без ограничений приземляться большие самолёты", - сказал министр, когда его спросили о дальних рейсах и больших лайнерах, пояснив, что для этого требуется достаточно большое количество пассажиров.

"Однако такой вариант возможен. Может быть, было бы возможным субсидировать такой рейс, а позже он сам стал бы генерировать и привлекать потоки пассажиров", - сказал он.

Кроме того, новый аэропорт сможет привлекать и транзитных пассажиров или, другими словами, тех, кто путешествует в другие страны с пересадкой. Это может помочь Литве привлекать новые авиакомпании и предлагать пассажирам больше новых направлений.