Возглавляющий компанию Maxima grupe, которая управляет крупнейшей сетью розничной торговли в странах Балтии, Далюс Мисюнас говорит, что одной из главных целей его деятельности является развитие группы на зарубежных рынках, источники финансирования для которого они вероятно будут искать и на рынке капитала.
Kėdainių "Maxima"
© DELFI / Karolina Pansevič

"Мы приняли решение, что развитие является нашим приоритетом, что это следующий этап истории Maxima grupe. И развитие не в Балтийских странах, где мы уже занимаем лидирующие позиции. Да, мы хотим сохранить это лидерство, и это очень важно, но следующий серьезный шаг - развитие на других рынках", - сказал Д. Мисюнас в интервью журналистам.

Maxima grupe сейчас старается укрепить позиции в Польше, где покупает контролируемую компанией Emperia Holding сеть магазинов Stokrotka.

"Сейчас мы ждем разрешения польской антимонопольной службы, процесс идет, прогресс в нем тоже есть. Мы надеемся, что в ближайшее время у нас уже будет это разрешение, предложение на бирже (скупить акции – BNS) продлено до 16 марта, у нас еще есть время это сделать. Мы бы хотели, чтобы этот срок не пришлось еще раз продлевать", - сказал Д. Мисюнас.

По его словам, о развитии в конкретных других европейских странах говорить еще рано.

"Мы стараемся понять, что происходит на рынках розничной торговли Европы и быть ее участниками. На польском рынке мы взвешиваем и другие вероятные приобретения, это очень интересный рынок (...). Однако Польша не единственный рынок, за которым мы наблюдаем. Maxima grupe также присматривает бизнес в Испании", - сказал Д. Мисюнас.

По его словам, компания думает и о развитии бизнеса в Болгарии, где ей уже принадлежит сеть магазинов.

Как сказал Д. Мисюнас, развитие на зарубежных рынках можно финансировать посредством выпуска эмиссии облигаций.

"Традиционный или первый уровень - это банковское финансирование, но в каком-то месте нужно подключать и другие инструменты. Мы думаем о таких инструментах и в ближайшее время примем решение, что конкретно делать", - сказал Д. Мисюнас.

Принадлежащая группе Vilniaus prekyba группа Maxima grupe контролирует торговые сети Maxima (в странах Балтии), Aldik (в Польше), T-Market (в Болгарии) и электронный магазин Barbora.

Главным акционером Vilniaus prekyba является проживающий в Лондоне предприниматель Нериюс Нумавичюс.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Латвийский эксперт: Mego может прийти в Литву

Латвийская сеть розничной торговли Mego может прийти в...

В планах Maximos grupe – облигации, развитие в Европе, современный менеджмент (3)

Возглавляющий компанию Maxima grupe, которая управляет...

17 супермаркетов Rimi и Iki в Литве покупает латвийская Mego (1)

Владелец сети розничной торговли Rimi - шведская ICA Gruppen...

Каунас ведет переговоры с Wizz Air о новых направлениях (2)

Власти второго по величине литовского города Каунаса...

Влияние торговых войн в Литве – возможен рост цен (12)

Планы президента США Дональда Трампа , связанные с...

TOP новостей

Маяускас: о том, кому принадлежит квартира и об отношениях с женой (34)

Депутата парламента Литвы Миколас Маяускас , которого...

Предупреждения о деловых связях в России не услышали: какие сделки и почему одобряет Литовская армия? (39)

Больше 10 договоров с Литовской армией, среди них -...

Еврокомиссия советует Литве увеличивать инвестиции в человеческий капитал (20)

В числе наиболее серьезных вызовов для Литвы...

Заболеваемость гриппом в Литве снижается

Заболеваемость гриппом в Литве снижается третью неделю...

Глава МИД Литвы: решения по воздушной обороне Балтии нужно принимать как можно быстрее (279)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...