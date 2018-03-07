"Мы приняли решение, что развитие является нашим приоритетом, что это следующий этап истории Maxima grupe. И развитие не в Балтийских странах, где мы уже занимаем лидирующие позиции. Да, мы хотим сохранить это лидерство, и это очень важно, но следующий серьезный шаг - развитие на других рынках", - сказал Д. Мисюнас в интервью журналистам.
Maxima grupe сейчас старается укрепить позиции в Польше, где покупает контролируемую компанией Emperia Holding сеть магазинов Stokrotka.
"Сейчас мы ждем разрешения польской антимонопольной службы, процесс идет, прогресс в нем тоже есть. Мы надеемся, что в ближайшее время у нас уже будет это разрешение, предложение на бирже (скупить акции – BNS) продлено до 16 марта, у нас еще есть время это сделать. Мы бы хотели, чтобы этот срок не пришлось еще раз продлевать", - сказал Д. Мисюнас.
По его словам, о развитии в конкретных других европейских странах говорить еще рано.
"Мы стараемся понять, что происходит на рынках розничной торговли Европы и быть ее участниками. На польском рынке мы взвешиваем и другие вероятные приобретения, это очень интересный рынок (...). Однако Польша не единственный рынок, за которым мы наблюдаем. Maxima grupe также присматривает бизнес в Испании", - сказал Д. Мисюнас.
По его словам, компания думает и о развитии бизнеса в Болгарии, где ей уже принадлежит сеть магазинов.
Как сказал Д. Мисюнас, развитие на зарубежных рынках можно финансировать посредством выпуска эмиссии облигаций.
"Традиционный или первый уровень - это банковское финансирование, но в каком-то месте нужно подключать и другие инструменты. Мы думаем о таких инструментах и в ближайшее время примем решение, что конкретно делать", - сказал Д. Мисюнас.
Принадлежащая группе Vilniaus prekyba группа Maxima grupe контролирует торговые сети Maxima (в странах Балтии), Aldik (в Польше), T-Market (в Болгарии) и электронный магазин Barbora.
Главным акционером Vilniaus prekyba является проживающий в Лондоне предприниматель Нериюс Нумавичюс.
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