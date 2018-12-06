"Посоветовавшись с арендаторами, мы решили, что в этом году первый день рождества для всех будет выходным, посетителей мы ждем 26 декабря", – сказал представитель компании Akropolis group Доминикас Мертинас.

24 декабря ТЦ Akropolis закроются с 17 ч.

26 декабря Maxima XXX и Eurovaistinė во всех ТЦ Akropolis и магазин Ermitažаs в Вильнюсском Akropolis откроются с 9 ч. Остальные магазины - с 10 ч.

31 декабря ТЦ Akropolis закроются в 20 ч., а магазины Maxima XXX и аптеки Eurovaistinė – в 21 ч.

1 января в ТЦ Akropolis не будут работать магазины и банковские и почтовые отделения. Магазины Maxima XXX и аптеки Eurovaistinė в этот день откроются с 12 ч. и будут работать до 21 ч. Кафе в Akropolis будут в этот день работать с 12 до 22 ч.

В другие дни магазины Akropolis будут работать в обычном режиме.

Подробную информацию о графиках работы можно найти на сайте www.akropolis.lt

Магазины крупных сетей договорились, что не будут работать на Рождество и Пасху.

Сеть Norfa информировала, что не будет работать 25 декабря и 1 января и сократит время работы в воскресные дни и праздничные дни: 24 декабря все магазины закроются на два часа раньше, а 31 декабря - на 1 час раньше.

Магазины Rimi также не будут работать в первый день Рождества, а в другие дни график работы будет сокращен.

Не будут 25 декабря работать и магазины сети Maximа, 1 января они будут работать по сокращенному графику.

Магазины Lidl будут закрыты 25 декабря и 1 января. Кроме того, в Сочельник они закроются в 18 ч., а 26 декабря будут работать с 10 до 19 ч.

Магазины Iki также не будут работать в первый день Рождества, в Сочельник и 31 декабря будут работать с 8 до 20 ч., а 1 января с 10 до 22 ч.