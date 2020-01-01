В первый день нового года меняется время работы торговых центров

В первый день 2020 года все магазины сети Maximа откроются с 12 ч. Магазины, которые обычно работают круглосуточно - на ул. Йонавос, 60, в Каунасе и ул. Миндауго, 11, в Вильнюсе также откроются в 12 ч. 1 января не будут работать 5 магазинов этой сети: в Вильнюсе – в ТЦ Outlet Park, ТЦ Ozas и ТЦ Europa; в Каунасе – в ТЦ Akropolis и в Клайпеде – ТЦ Banginis.
Магазины сети Iki 1 января откроются с 10 ч. утра.
1 января магазины Rimi формата hyper откроются в 12 ч. и будут работать до 20 ч., за исключением магазинов Rimi в вильнюсском ТЦ Nordika и паневежском Ryo, в Вильнюсе не будут работать магазины Rimi на ул. Линкмяну, 22 и ул. Укмяргес, 233, а также в Мажейкяй на ул. Жемайтиёс, 38.
В этот день позже откроются магазины Rimi формата super - с 12 до 20 ч., за исключением каунасского на ул. Студенту, 19, йонавского на ул. Васарё 16-осёс, 4, утенского, на ул. Басанавичаус, 52, и формата express в Вильнюсе, в комплексе Live Square, на проспекте Гедиминаса, 44A, которые в этот день работать не будут.
Магазины сетей Lidl и Norfa 1 января работать не будут.
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