В первом полугодии прибыль госкомпаний Литвы снизилась на 15%

В первом полугодии 2017 года нормализованная чистая прибыль (чистая прибыль, вместе с налогами на имущество и сырье) компаний Литвы, находящихся в госуправлении, составила 134,945 млн. евро и была на 15,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года.
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Выручка 118 госкомпаний от продаж за год сократилась на 2,2% до 1,269 млрд. евро, говорится в отчете о деятельности за полугодие, подготовленном Центром координации управления госпредприятиями.

Прибыль госпредприятий до уплаты налогов, затрат, износа и амортизации (EBITDA) за год выросла на 0,2% до 297,6 млн. евро, а маржа EBITDA - на 0,6 пункта до 24%.

В конце июня государство владело 118 компаниями, в которых работали 38,4 тыс. человек (в 2016 конце июня прошлого года - 40,5 тыс.).

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