В первом полугодии прибыль госкомпаний Литвы снизилась на 15%

Выручка 118 госкомпаний от продаж за год сократилась на 2,2% до 1,269 млрд. евро, говорится в отчете о деятельности за полугодие, подготовленном Центром координации управления госпредприятиями.

Прибыль госпредприятий до уплаты налогов, затрат, износа и амортизации (EBITDA) за год выросла на 0,2% до 297,6 млн. евро, а маржа EBITDA - на 0,6 пункта до 24%.

В конце июня государство владело 118 компаниями, в которых работали 38,4 тыс. человек (в 2016 конце июня прошлого года - 40,5 тыс.).