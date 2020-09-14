В первом полугодии прибыль банков Литвы сократилась на 29% до 128 млн евро

Прибыльно в этом году работали 10 банков или отделений иностранных банков, убыточно – 6. Среди последних преобладали банки, которые начинают или прекращают ее, сообщил Банк Литвы (Центробанк).

Давно действующие на рынке банки работали прибыльно, хотя прибыль большинства из них сократилась, говорится в сообщении ЦБ.