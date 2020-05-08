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В первом квартале этого года уровень безработицы в Литве составил 7,1% – на 0,6 проц. пункта больше, чем за тот же период прошлого года и на 0,7 пункта больше, чем в последнем квартале 2019 года.
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Уровень безработицы среди мужчин составил 8%, среди женщин – 6,2%. Уровень безработицы среди молодежи (15–24 лет) составил 15%, за квартал он вырос на 0,7 пункта, а за год – на 2,5 пункта, сообщил Департамент статистики.

Уровень долгосрочной (застойной) безработицы за квартал вырос на 0,3 пункта до 2,4%. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос на 0,6 пункта.

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