В первом квартале прибыль банков Литвы выросла на 8,5% до 91 млн евро

В первом квартале этого года действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков получили 90,9 млн евро прибыли – это на 8,5% больше, чем за тот же период 2018 года. такой показатель прибыли за первый квартал был крупнейшим с 2011 года, говорится в обозрении Банка Литвы (Центробанка, БЛ).
© DELFI / Kiril Čachovskij

Прибыльно работали 11 банков, а убытки понесли 3 участника банковского сектора. Основная деятельность банков – кредитование – генерировала и крупнейшие чистые доходы.

Чистая выручка от процентов за год выросла на 5,7% до 117 млн евро, а чистая выручка от услуг и комиссионных – на 4,4% до 55,6 млн евро. Административные расходы банков в первом квартале 2019 года составили 80,6 млн евро –за год они выросли на 3,9%.

Статьи по теме:
Центробанк Литвы: финансовая система стабильна, но риски есть
Литва позаимствовала на международных рынках 1,5 млрд евро  (19)

В конце первого квартала активы банковского сектора составляли 28,207 млрд евро – за год они выросли на 8,1% (на 2,1 млрд евро), за квартал он сократились на 1,4%. Все банковские обязательства в первом квартале этого года составили 26,283 млрд евро – на 11,1% больше, чем год назад, а за квартал они выросли на 1,6%.

Портфель банковских кредитов (включая лизинг) в конце четвертого квартала составил 19,891 млрд евро – за квартал он почти не изменился, а за год вырос на 5,5%. Доля плохих кредитов за квартал сократилась на 0,25 проц. пункта до 2,19% всего кредитного портфеля.

Вклады банковских клиентов сохранили тенденцию роста – в наибольшей степени на это повлияли росшие вклады госорганизаций. В первом квартале 2019 года, по сравнению с последним кварталом 2018 года, сумма вкладов, находящихся в банке, выросла на 0,9% до 22,473 млрд евро.

В конце первого квартала этого года все банки выполняли поставленные перед ними требования капитала.

Статьи по теме:

Против министра финансов Литвы – информационный выпад (3)

Мошенники, действующие в интернете, воспользовались...

Прибыль Luminor в странах Балтии в этом году составила 26,4 млн евро (4)

Одна из крупнейших в странах Балтии финансовых групп...

Прибыль Swedbank в этом году выросла на 18% до 32,6 млн евро (8)

Swedbank , один из крупнейших коммерческих банков Литвы , в...

Бизнес

В первом квартале прибыль банков Литвы выросла на 8,5% до 91 млн евро

В первом квартале этого года действующие в Литве банки...

Дегутис: интерес испанцев к Rail Baltica является оценкой проекта (1)

Интерес испанской инфраструктурной компании Idom Consulting,...

Прибыль Western Union в Литве выросла до 5,4 млн евро

Находящаяся в управлении мирового лидера наличных...

Hegelmann открыла офис под Каунасом, планирует расширение

Немецкая кампания Hegelmann Transporte открыла офис под...

Vilniuje testuojamas MAN Lion‘s City hibridinis autobusas Autobusai MAN „Lion‘s City CNG“

В Вильнюсе тестируют первый гибридный автобус MAN Lion‘s City (6)

14 июня ЗАО Vilniaus viešasis transportas представило прототип...

TOP новостей

Aurelijus Veryga Oro kondicionierius

В больницах - адская жара: температура в операционных достигает 30 градусов Верига: больницы не были готовы к такой жаре (11)

Кястутис Шакалис, специалист клиники Сантарос , не...

Saulės energija, saulės elektrinė, saulės jėgainė, saulės baterijos

Владимир Скрипов. "Зеленой" энергетике – зеленый свет: литовский выбор (27)

Еще с десяток лет назад в Литве политической крамолой...

Жительница Вильнюса не выдержала: люди на самокатах ездят кошмарно (3)

"Люди на самокатах в городе ездят кошмарно", - в письме...

Получив букет опасных явлений, Литва не сможет оправиться: предсказывают новые вызовы (9)

Если бы в течение следующих нескольких дней не было...

Главы МИД Литвы и Эстонии обсудили будущее политики Восточного соседства ЕС (10)

В пятницу в Вильнюсе министры иностранных дел Литвы и...