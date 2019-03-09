Компания Novatoriai, принадлежащая физическим лицам, в столичном микрорайоне Пашилайчай, рядом с Западной объездной дороги запланировала строительство торгового центра с административными помещениями. В него планируют инвестировать 25 млн. евро.
Eurai
© DELFI / Kiril Čachovskij

Глава проекта Аушрис Жукаускас сказал, что это будет торговый парк, где у каждого арендатора будет отдельный вход.

"Торговые парки ориентированы на простоту и удобство, чтобы предложить максимально низкую цену, торговцы ищут эффективные помещения с благоприятным соседством. Торговые парки - одна из самых распространенных концепций ТЦ в мире", – сказал он.

По словам Жукаускаса, у компании уже есть соглашения об аренде, идут переговоры с торговцами бытовой техникой, игрушками, обувью, одеждой, текстилем, с рестораном.

"В торговых парках появятся большие специализированные магазины, привлекающие торговцев широким ассортиментом и низкими ценами. Мы ведем переговоры с сетями, которых пока нет в Литве, однако их интересует литовский рынок", – сказал он.

По словам Жикаускаса, торговый парк планируют открыть в 2021 году.

Компания Žemės plėtra подготовила проектное предложение, в котором сказано, что на участке в 3,3 га на ул. Павилнёню планируется строительство 3-этажного здания площадью до 20 000 кв. м. Также появятся стоянки для машин - на площадке на 396 автомобилей, на крыше здания - на 140 мест.

По данным Центра регистра, Novatoriаi принадлежит Зигмасу и Аушрису Жукаускасам, а также Манвидасу Шмигельскасу.

Эта территория принадлежит компании с 2017 года.

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Компания Novatoriai, принадлежащая физическим лицам, в...