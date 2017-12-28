28 декабря начали сносить бывшее административное здание компании Panevėžio autobusų parkas.

Это здание было продано компании Lidl Lietuva, после сноса постройки на этом месте появится второй ТЦ Lidl в Паневежисе.

Эту информацию подтвердил директор администрации Паневежской мэрии Римантас Паужа.

По его словам, там появится новый торговый центр. "Компания Lidl Lietuva купила старые здания, принадлежавшие автобусному парку, и построит на их месте магазин.

Насколько я знаю, это не последний магазин Lidl в Паневежисе. Один уже есть, будет и больше. Строят они быстро", - сказал Паужа.

Гендиректор компании Panevėžio autobusų parkas Римантас Петукаускас подтвердил, что на месте бывшего административного здания появится магазин Lidl. "На вырученные от продажи деньги мы построили во внутреннем дворе автобусного парка современную мастерскую и административные помещения. Таких мастерских нет ни в одном автобусном парке Литвы.

Администрация уже разместилась в новом помещении, а в мастерской заканчивают установку оборудования", – сказал Петукаускас.

Он сказал, что без НДС новое здание стоило 2,5 млн. евро.

Представитель Lidl Lietuva Валерия Лебедева сказала журналистам, что не может комментировать строительство магазинов в разных городах Литвы.

По ее словам, в Литве работает 31 магазин Lidl, 9 из них открылись в этом году.