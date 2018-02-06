О строительстве третьего магазина рассказал заместитель директора администрации Паневежской мэрии Томас Юкна.

"В мэрии обсудили будущую реконструкцию улицы Смелинес, которая связана со строительством магазина Lidl. Магазин должен появиться на перекрестке ул. Смелинес и Варпо. Там Lidl Lietuva купила землю. Пока готовят детальный план и выполняют необходимые процедуры. Думаю, строительство начнется в следующем году", – сказал Юкна.

Второй магазин Lidl в Паневежисе появится на месте бывшего административного здания Паневежского автобусного парка.

По неофициальным данным, у Lidl Lietuva в Паневежисе есть пять участков земли.

На данный момент в Литве уже работают 32 магазина Lidl.