Бар сможет продавать алкоголь до 1 ч. ночи. Мнение членов горсовета по этому вопросу разделилось: сторонники решения утверждали, что этот бар проблемный уже в течение некоторого времени, противники ограничения утверждали, что заведение недавно сменило владельцев, им нужно дать время на решение проблем, за которые они до сих пор не могли отвечать.

Об этом просили и представители бара.

По данным полиции, в связи с происшествиями на ул. Й.Басанавичуса, 16, где находится Laukinių vakarų salūnas, с 2015 года получено 278 заявлений, из них 223 – касаются нарушения общественного порядка, больше половины – из-за шума, было начато 7 расследований.

Представителей этого и других проблемных заведений приглашали на совещание, они обещали представить план решения проблемы.

Несмотря на то, что они выполнили свое обещание, с 27 июня по 9 июля поступило 20 сообщений о нарушениях в Laukinių vakarų salūnas, 13 из них связаны с шумом.

"С учетом этой информации напрашивается вывод, что только по адресу ул. Й.Басанавичюса, 16, на данный момент в Паланге возникает самая большая угроза нарушения общественного порядка", – указала администрация Палангской мэрии.