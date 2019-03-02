Бассейн освятил настоятель палангского прихода Кястутис Балчунас.

"Бассейн построен для палангских детей: ученики 2-4 классов смогут бесплатно учиться плаванию, а 5-12 классов бесплатно совершенствовать свои навыки. Также здесь будут проводить спортивные занятия. Будут услуги и для горожан: для пенсионеров и горожан будем организовывать разного рода зарядки, занятия аэробикой, будут услуги и для гостей города. бассейн предназначен для общины, чтобы люди учились плавать, посещать оздоровительную зону, бани. Стоимость услуг бани – 4 евро в час", – сказал заместитель директора бассейна Донатас Алиёшюс.

Он сказал, что цены на услуги бассейна будут приемлемыми.

"Два часа в бассейне и оздоровительной зоне стоят 10 евро. Месячный абонемент на двухчасовое посещение бассейна до 17 ч. будет стоить 40 евро, неограниченный абонемент – 50 евро. Если подписать договор на год, то услуги будут дешевле (в рабочие дни – 30 евро в месяц, неограниченный вариант – 40 евро).

По решению местных политиков будут и льготы. Отдельные цены ждут семьи с детьми, пенсионеров, инвалидов и большие группы.

Одновременно в бассейне могут находиться до 250 человек, столько здесь оборудовано шкафчиков (125 для мужчин и 125 для женщин), однако, если будет необходимость, их количество увеличат. Будут работать около 20 человек, включая спасателей и уборщиц, администрацию.

"Чем этот бассейн отличается? В палангском бассейне установили современное оборудование: фильтры заполнены шариками из наностекла. Установлены ультрафиолетовые лампы. Это современная технология. Современная система вентилирования воды - не металлические трубы, а текстильное оборудование. В нем не накапливается плесень, пыль. Это новейшая технология. Количество химии минимальное", – подчеркнул Алиёшюс.

На крыше бассейна установлены солнечные батареи, за счет которых греют воду для душевых.

Строительство бассейна длилось 1,5 года.

Строительство здания площадью 3500 кв. м со всей инфраструктурой обошлось в 6,2 млн. евро. Половина этой суммы - деньги правительства, другая половина – Палангской мэрии.

В бассейне планируют проводить не только литовские чемпионаты, но и международные состязания. Бассейн отвечает требованиям FINA.

В здании есть отдельный бассейн длиной 13 м с 3 дорожками. В оздоровительной зоне есть бассейны 125 и 18 кв. м для детей и взрослых, а также оборудование с массажными системами и современным освещением.

В бассейной зоне есть 150 зрительских мест на трибунах, кабинеты для тренеров, медперсонала и судей.

В джакузи площадью 22 кв. м могут разместиться 15 человек. В этой зоне есть 5 душевых, две обычные бани и одна баня со стеной из гималайской соли.

В северной части участка есть 10 мест для автомобилей, заправка для электромобилей. На соседнем участке размещается стоянка для 65 автомобилей.

Со 2 марта бассейн могут посещать все желающие.