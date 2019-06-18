В начале мая мэр Паланги Шарунас Вайткус заявил, что реконструировать деревянную часть Курхауза Паланги и полностью восстановить её фасад планируется до конца этого года.
Ориентировочная цена реконструкции – 1,2 млн евро. В прошлом году за в среднем 100 000 евро был реконструирован фундамент деревянный части.
Мэр Паланги заявил, что имеющийся в реконструированной деревянной части зал будет отведен под театр, а веранды будут предназначены для приема гостей и деятельности коллективов культуры.
Называемый символом Паланги Курхауз в 2002 году уничтожил пожар, а 2 года назад оставшиеся фрагменты деревянной части корпуса перешли самоуправлению Паланги.
Перед этим Клайпедский окружной суд констатировал, что принадлежавшая семье Яцкасов деревянная часть Курхауза должна принадлежать государству, также присуждено возмещение ущерба в размере почти 30 000 евро из-за отсутствия ухода за объектом.
Принадлежащая самоуправлению курорта кирпичная часть Курхауза восстановлена в 2013 году. Здесь проходят разнообразные культурные мероприятия, концерты.
Курхауз Паланги – первое в Паланге здание, предназначенное для отдыха, которое начал строить в 80-ых гг. XIX в. граф И. Тышкевич. В то время Курхауз вместе с окружающим его парком стал центром создаваемого курорта. В здании проводились концерты, танцевальные вечера.
Каунасская гидроэлектростанция весной выработала на треть электроэнергии меньше
Засуха в Литве негативно сказалась и на контролируемой...
Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз
Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям,...
Elektrum Lietuva: цена на электроэнергию в Литве снизилась на 1%
На минувшей неделе цена на электричество в Литве...
TOP новостей
Науседа: правящие оказывают давление на главу парламента (57)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...
Борьба за один из высших постов в ЕС: будущее Грибаускайте определят пять неизвестных (11)
Даля Грибаускайте никогда не принадлежала ни к одной...
Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз
Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям,...
Kaк "не сдаться без боя" или осторожные амбиции Святослава Вакарчука: 15% в парламенте без старых политиков Специально для DELFI (136)
Когда победа Владимира Зеленского на президентских...