Самоуправление Паланги во вторник подпишет с подрядчиками договор о реставрации деревянной части легендарного Курхауза. Подписание планируется в самоуправлении, в кабинете для совещаний.
Kurhauzas Palangoje
© DELFI / Karolina Pansevič

В начале мая мэр Паланги Шарунас Вайткус заявил, что реконструировать деревянную часть Курхауза Паланги и полностью восстановить её фасад планируется до конца этого года.

Ориентировочная цена реконструкции – 1,2 млн евро. В прошлом году за в среднем 100 000 евро был реконструирован фундамент деревянный части.

Мэр Паланги заявил, что имеющийся в реконструированной деревянной части зал будет отведен под театр, а веранды будут предназначены для приема гостей и деятельности коллективов культуры.

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Называемый символом Паланги Курхауз в 2002 году уничтожил пожар, а 2 года назад оставшиеся фрагменты деревянной части корпуса перешли самоуправлению Паланги.

Перед этим Клайпедский окружной суд констатировал, что принадлежавшая семье Яцкасов деревянная часть Курхауза должна принадлежать государству, также присуждено возмещение ущерба в размере почти 30 000 евро из-за отсутствия ухода за объектом.

Принадлежащая самоуправлению курорта кирпичная часть Курхауза восстановлена в 2013 году. Здесь проходят разнообразные культурные мероприятия, концерты.

Курхауз Паланги – первое в Паланге здание, предназначенное для отдыха, которое начал строить в 80-ых гг. XIX в. граф И. Тышкевич. В то время Курхауз вместе с окружающим его парком стал центром создаваемого курорта. В здании проводились концерты, танцевальные вечера.

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