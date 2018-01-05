Компания NRT Service, которой принадлежит крупнейший в Литве палангский кемпинг, начала заливать фундамент под жилые домики, пишет Lietuvos rytas.
© DELFI / Adomas Pivoriūnas

Компания заключила с Палангской мэрией соглашение на 25 лет. NRT Service обязалась в течение трех лет инвестировать в развитие кемпингов на курорте 1 млн. евро.

В общей сложности планируют построить 14 домиков для отдыха, кроме того появится беседка с очагом, детская площадка и несколько спортивных площадок. После завершения работ в кемпинге одновременно смогут остановиться больше 500 человек.

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