Юргита Шилайките, представитель Newsec, акцентирует, что этот объект в первую очередь привлекателен для инвесторов своим местоположением. Šachmatinė - это достопримечательность Паланги. Это многофункциональное здание, находящееся рядом с пирсом, в 3 минутах ходьбы до берега моря.
По словам эксперта, такое место гарантирует успех инвестиций.
"В Паланге есть немало достопримечательностей, но рядом с этим объектом есть и пирс и сквер с известной скульптурой и фонтаном. Поток туристов в этом месте составляет больше 500 000 в год", – сказала Шилайките.
"Сейчас этот объект арендуют. Арендаторы будут приносить доход новому владельцу и без дополнительных инвестиций. Однако это имущество может заинтересовать и тех, у кого есть свои идеи. Можно приобрести это здание и без арендаторов на аукционе", – сказала эксперт Newsec.
В трехэтажном здании есть гостиница (11 двухместных и трехместных комнат и апартаменты, всего 464,8 кв. м). В полуподвале находится ночной клуб площадью 554,44 кв. м, а на первом этаже (289,63 кв. м) ресторан с большой уличной террасой на 220 человек. На территории гостиницы есть места парковки.
Паланга - самый популярный литовский курорт, который каждый год привлекает немало туристов.
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