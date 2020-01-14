Юргита Шилайките, представитель Newsec, акцентирует, что этот объект в первую очередь привлекателен для инвесторов своим местоположением. Šachmatinė - это достопримечательность Паланги. Это многофункциональное здание, находящееся рядом с пирсом, в 3 минутах ходьбы до берега моря.

По словам эксперта, такое место гарантирует успех инвестиций.

"В Паланге есть немало достопримечательностей, но рядом с этим объектом есть и пирс и сквер с известной скульптурой и фонтаном. Поток туристов в этом месте составляет больше 500 000 в год", – сказала Шилайките.

"Сейчас этот объект арендуют. Арендаторы будут приносить доход новому владельцу и без дополнительных инвестиций. Однако это имущество может заинтересовать и тех, у кого есть свои идеи. Можно приобрести это здание и без арендаторов на аукционе", – сказала эксперт Newsec.

В трехэтажном здании есть гостиница (11 двухместных и трехместных комнат и апартаменты, всего 464,8 кв. м). В полуподвале находится ночной клуб площадью 554,44 кв. м, а на первом этаже (289,63 кв. м) ресторан с большой уличной террасой на 220 человек. На территории гостиницы есть места парковки.

Паланга - самый популярный литовский курорт, который каждый год привлекает немало туристов.