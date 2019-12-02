По словам администрации гостиницы Pajūrio Vila, у них осталось лишь несколько свободных мест.

"Двухместные номера все заняты, но несколько мест еще осталось. У нас нет никакой праздничной программы, но люди все равно активно бронируют номера на Рождество и на Новый год. Возможно их привлекает цена и место", – сказала представитель гостиницы.

Дайнюс Сребалюс, который занимается арендой апартаментов и квартир, сказал, что людям, которые ищут место на 1 ночь, не стоит спешить с бронью, за день или два до праздников количество предложений увеличивается.

"Те, кто ищет место на 1 ночь могут не спешить. Обычно такие предложения появляются за 1-2 дне до праздника. Просто предпринимателям выгоднее сдать жилье на несколько дней сразу. Зимой и летом спрос сильно отличается – если летом люди ищут более спокойное место, чтобы ближе к морю, то зимой море уже не столь актуально. В холодное время, в праздники людям актуальнее поселиться ближе к центру, где больше кафе и мероприятий", – сказал DELFI Сребалюс.

Валайтене заметила, что количество желающих провести зимние праздники на море растет с каждым годом. Она сказала, что бронируют много жилья.

"В этом году гостиницы начали бронировать намного раньше обычного. С середины ноября заполненность на Новый год составляла 50-60%. Немногим отставал и рождественский период. Я имею в виду период с выходных до Нового года. Взморье привлекательно, будем много мероприятий,это привлекает людей", – сказала она.

Только на новогоднюю программу с музыкой и вкусным ужином люди не жалеют больше 100 евро. И это заказы местных жителей, не иностранцев. По данным Валайтене, около 70-80% заказчиков - литовцы. Программу покупает примерно половина бронирующих номера.

"Курорт стал привлекательнее, видно, что он меняется. Может, больше говорит о себе, а гости это видят и слышат. Есть и те, кто не был в Паланге 3-5 лет, а потом приехали, увидели, что предлагают качественные услуги. Эта волна появилась несколько лет назад. Курорт привлекает и молодежь. Влияют и услуги в помещениях – у нас есть бассейн, концертные залы, там проходит много мероприятий. Есть и другие приятные места, например, там проводят разные дегустации. Меняется и молодежь, если раньше часто фиксировали драки, сейчас этого нет", – сказала Валайтене.

Уже с ближайших выходных в Паланге будет больше развлечений. С 23 ноября праздничный марафон начался в Курхаузе, там проводят творческие мастерские, музыкальные мероприятия.