Каждое утро готовят чай трех вкусов и в него добавляют шарики, сделанные из тапиоки, которые лопаются во рту.
За рубежом этот чай известен давно, но в Паланге его представили впервые.
"Этот чай мы каждый день готовим сами, добавляем в него шарики, сделанные из тапиоки, страстоцвета или ананаса, – рассказал Римавичюс. – Его пьют через толстую соломку, одни шарики лопаются, а другие можно есть как желейные конфеты".
В прохладные дни предлагают горячий чай, а в жаркие - холодный.
Ананасовый чай стоит 3, а кокосовый – 3,50 евро.
Жемчужный чай – не первое новшество, представленное Римавичюсом в Паланге. В прошлом году он предложил гонконгские вафли с разными добавками, включая мороженое. Их продавали по 4 евро.
Через 2-3 недели появились и первые конкуренты с тем же товаром, но Римавичюс уверяет, что конкурентов не боится - его вафли самые вкусные и качественные.
В этом году гонконгские вафли продают во многих местах Паланги, их цена - 4 евро. Римавичюс продает их по 6 евро. "У нас гонконгские вафли без мороженого и добавок стоят 3,5 евро. Если считать так, то вафли у нас самые дешевые, однако есть в меню и вафли с фисташковым кремом, они на самом деле самые дорогие - 6 евро".
Гонконгские вафли появились и в Швянтои, правда, стоят они там дешевле - 3,5 евро.
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