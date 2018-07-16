В этом году в Литве стартовал уникальный проект – гастрономический тур по Литве будет длиться весь год. Каждый месяц в каком-либо другом городе Болгов проводит дегустационные вечеринки в разных ресторанах. Всего за год он намерен посетить 25 городов.

В конце тура будет написана книга "Истории 25 вкусов", в ней будут представлены 12 лучших блюд тура.

В Паланге вечеринка состоялась в ресторане Gradiali, где Болгов представил блюда мексиканской кухни. Это был 9 ужин гастрономического тура. Все эти блюда ранее нигде не готовили, они новые и уникальные.

По словам шефа, здесь обдумана каждая деталь и мелочь – от посуды до ингридиентов.

Ужин стоил 50 евро на человека. В ресторане собралось множество людей. Не все желающие попали на вечеринку, билеты на нее раскупили в течение нескольких дней.

Ужин состоял из 5 блюд.

Первое блюдо называлось "Комплимент шефа". Второе Buenos noches – из черной фасоли и чернослива.

Из холодных закусок был подан Antojitos – тунец, томатный шербет и начинка со вкусом текилы.

Третье блюдо Con Permiso из свиного бекона с баклажанами и грецкими орехами и начос. К блюду был подан соус из запеченного сладкого перца и чили.

Четвертое блюдо также было горячее – Con Mucho Gusto – утятина с крольчатиной, с "лавой" из шоколада и чили.

На десерт подали Rojo ojo - шербет из манго и страстоцвета, салса из апельсина и чили сладкое из трех видов молока.