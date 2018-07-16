В этом году в Литве стартовал уникальный проект – гастрономический тур по Литве будет длиться весь год. Каждый месяц в каком-либо другом городе Болгов проводит дегустационные вечеринки в разных ресторанах. Всего за год он намерен посетить 25 городов.
В конце тура будет написана книга "Истории 25 вкусов", в ней будут представлены 12 лучших блюд тура.
В Паланге вечеринка состоялась в ресторане Gradiali, где Болгов представил блюда мексиканской кухни. Это был 9 ужин гастрономического тура. Все эти блюда ранее нигде не готовили, они новые и уникальные.
По словам шефа, здесь обдумана каждая деталь и мелочь – от посуды до ингридиентов.
Ужин стоил 50 евро на человека. В ресторане собралось множество людей. Не все желающие попали на вечеринку, билеты на нее раскупили в течение нескольких дней.
Ужин состоял из 5 блюд.
Первое блюдо называлось "Комплимент шефа". Второе Buenos noches – из черной фасоли и чернослива.
Из холодных закусок был подан Antojitos – тунец, томатный шербет и начинка со вкусом текилы.
Третье блюдо Con Permiso из свиного бекона с баклажанами и грецкими орехами и начос. К блюду был подан соус из запеченного сладкого перца и чили.
Четвертое блюдо также было горячее – Con Mucho Gusto – утятина с крольчатиной, с "лавой" из шоколада и чили.
На десерт подали Rojo ojo - шербет из манго и страстоцвета, салса из апельсина и чили сладкое из трех видов молока.
В Паланге едва хватило места для желающих поесть за 50 евро (6)
Уже на протяжении 25 лет шеф-повар Руслан Болгов...
Хорошего мастера найти очень сложно, цены на услуги высокие (23)
Неисправный холодильник, стиральная машина,...
Вводится "потолок" прямых выплат ЕС до 150 тыс. евро
Министерство экономики решило ввести предел прямых...
Суд: строительство ветки Rail Baltica в Каунасе не останавливается (3)
Одной из крупнейших в Литве дорогоукладочных и...
Президент Литвы подписала поправки, поощряющие инновации (2)
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала...
TOP новостей
Опасные лекарства изъяты: что делать пациентам, которые их принимали (7)
За последние 3 месяца было продано больше 80 000...
Хорошего мастера найти очень сложно, цены на услуги высокие (23)
Неисправный холодильник, стиральная машина,...
Бывший дальнобойщик: есть страны, куда никто не хочет ехать, поэтому посылают литовцев (6)
Романтика, тяжелая работа и опасности – так...
LIVE / Опасна ли для Литвы встреча Трампа с Путиным? (45)
В понедельник президент Соединенных Штатов Америки...
"Иногда жалею, что сейчас не 37-й год". Расшифровка разговора полицейского и задержанных во время финала ЧМ участников Pussy Riot (80)
Во время финала чемпионата мира по футболу на поле...