26 марта ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair открывает полеты из Каунаса в испанскую Жирону, 27 марта венгерский лоукостер Wizz Air – из Вильнюса в столицу Греции Афины, с 28 марта Ryanair предложит полеты из Вильнюса на греческий остров Корфу, а 29 марта - из Каунаса в болгарский портовый город Бургас, а также в итальянский город Римини возле Адриатического моря.

Частично направления полетов изменятся. Компания Wizz Air, которая совершает рейсы в Милан, меняет аэропорт: вместо Бергамо теперь можно будет лететь напрямую в миланский аэропорт Мальпенсу. Марокканский курорт Агадир можно будет посетить и в летний сезон.

На карты авиаполетов вернутся сезонные маршруты - из Вильнюса можно будет улететь в Ханью (Крит), Одессу и Санкт-Петербург, из Каунаса - в Эдинбург и Родос, из Паланги - в Глазго, Минск, Москву и Варшаву.

Сети Lietuvos oro uostai принадлежат аэропорты в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В прошлом году они обслужили 5,2 млн. пассажиров и 55 тыс. полетов, в этом году планируется обслужить 4,7 млн. человек.