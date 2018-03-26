В воскресенье в Литве начался летний сезон полетов, и литовским путешественникам предлагаются новые прямые рейсы в Италию, Болгарию, Грецию, сообщает объединяющая три крупнейших литовских аэропорта компания Lietuvos oro uostai.
Milan
© Shutterstock nuotr.

26 марта ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair открывает полеты из Каунаса в испанскую Жирону, 27 марта венгерский лоукостер Wizz Air – из Вильнюса в столицу Греции Афины, с 28 марта Ryanair предложит полеты из Вильнюса на греческий остров Корфу, а 29 марта - из Каунаса в болгарский портовый город Бургас, а также в итальянский город Римини возле Адриатического моря.

Статьи по теме:
В выходные начинается летний летный сезон: какие новшества ждут?  (7)
Wizz Air может сократить число рейсов в Вильнюс  (11)

Частично направления полетов изменятся. Компания Wizz Air, которая совершает рейсы в Милан, меняет аэропорт: вместо Бергамо теперь можно будет лететь напрямую в миланский аэропорт Мальпенсу. Марокканский курорт Агадир можно будет посетить и в летний сезон.

На карты авиаполетов вернутся сезонные маршруты - из Вильнюса можно будет улететь в Ханью (Крит), Одессу и Санкт-Петербург, из Каунаса - в Эдинбург и Родос, из Паланги - в Глазго, Минск, Москву и Варшаву.

Сети Lietuvos oro uostai принадлежат аэропорты в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В прошлом году они обслужили 5,2 млн. пассажиров и 55 тыс. полетов, в этом году планируется обслужить 4,7 млн. человек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Ryanair начинает полеты из Каунаса в испанскую Жирону

Ирландская авиакомпания- лоукостер в понедельник...

Напоминание: деньги нельзя будет перевести в течение 4 дней (1)

Жители, которые платят за коммунальные услуги и...

За нарушение закона о рекламе pigu.lt назначен штраф (1)

Антимонопольная служба Литвы признала, что реклама...

Какой продукт в Литве за год подешевел на треть (2)

В феврале 2018 г., по сравнению с февралем 2017 г. закупочные...

Новые лидеры: кто платит самые высокие зарплаты (2)

В феврале средняя зарплата 12 работников компании,...

TOP новостей

В ожидании высылки дипломатов посол РФ вызван в МИД Литвы (56)

Посол России в Литве Александр Удальцов в...

Количество погибших во время пожара в кемеровском торговом центре увеличилось до 64 Обновлено (132)

Число погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя...

Весенней ад на дорогах: в каком случае без суда ни шагу (7)

Весной водители должны внимательно следить за...

Девушка из Литвы участвует в конкурсе красоты Queen USSR Dubai (5)

Неоднозначно оцениваемый конкурс Miss USSR UK - не...

ДГБ: Россия может попытаться повлиять на выборы президента в Литве (113)

Россия может попытаться оказать влияние на предстоящие...