В ответ на критику посла в связи с ценами на маски Norfa ответила: помогите купить дешевле

"Такой фотографией в ужасе делятся литовцы, живущие в Китае. Я бы хотела узнать у владельцев Norfа, почему они осмеливаются ставить такую цену", – возмущалась Марчюлените.

Она подчеркнула, что дипломатам в Китае известны цены на такие вещи с налогами и доставкой. Недавно Марчюлените работала над оформлением заказа для литовских врачей.

"Я считаю, что такой товар перед лицом угрозы не может быть источником наживы", – сказала дипломат.

Delfi связался с пресс-секретарем Norfa Дарюсом Рилишкисом. Он поинтересовался, может посол хочет помочь организовать доставку масок по другой цене.

"Может, она может помочь доставить маски в Литву быстрее и дешевле, чем удалось нам? Может, можете организовать закупку дешевле, чем удалось нам? Я и мои коллеги столько усилий приложили, чтобы доставить этот товар, мы бы покупали его в Литве, но его нет. А в интернете маски продают по 60 евро за 50 шт, при этом НДС государству, вероятно не платят", – сказал собеседник.

Александра Брагина, коммерческий директор Norfа, представила подробный отчет об этом товаре.

"Сейчас одноразовые маски покупают по 0,27 доллара, воздушный транспорт обходится в 25 000 евро за 250 000 шт, растаможка 7%, доставка на склад, доставка в магазины, плюс 21% НДС и в конце года надо будет заплатить государству налог за упаковку. Из 44,99 евро государству идет 13 евро", – сказала специалист.

Она подчеркнула, что кошмарная работа с поставщиками и транспортировщиками длилась 12 дней, сети удалось получить первую партию 100 000 шт.

"Половина из них пошла работникам, 10 000 пожертвовали Сантаришкской клинике. 40 000 шт, это 800 упаковок по 50 масок продали в 4 крупнейших магазинах за два дня", – сказала Брагина.

Она подчеркнула, что за все средства защиты заплатили 100% аванс еще до начала их производства, поэтому каждая партия - риск для сети. На данный момент Norfa располагает 150 куб. м оплаченных защитных средств, которые пожертвуют литовским врачам, но пока сеть не может их доставить в Литву из-за ненормальных очередей на транспортировку.