По данным Реестрового центра, Вильнюсский окружной суд возбудил дело о банкротстве 7 января.
Генеральный директор Small Planet Airlines Кристийонас Кайкарис обратился в суд по вопросу возбуждения дела о банкротстве 7 декабря. Тогда утверждалось, что обращение в суд сделано с целью защиты кредиторских интересов, поскольку в конце ноября Администрация гражданской авиации (АГА) Литвы по остановила лицензию Small Planet Airlines на полеты и компания перестали получать свои основные доходы.
АГА остановила лицензию Small Planet Airlines с 29 ноября, а 28 ноября Вильнюсский окружной суд отклонил просьбу Small Planet Airlines возбудить дело о реструктуризации. Суд заявил, что компания, испытывающая финансовые трудности, не предоставила документов, доказывающих реальное ее финансовое положение, она также не предоставила данных об имуществе, не обосновала преемственность деятельности.
По данным Фонда социального страхования Литвы, на данный момент в компании осталось всего 40 работников, когда в конце октября в ней работали 334 застрахованных сотрудника.
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