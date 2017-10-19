В Orlen рады обещанию ЛЖД восстановить ветку в Реньге, а вот штрафу - нет

Крупнейший польский нефтеконцерн Orlen приветствует обещание компании Литовские железные дороги восстановить разобранную почти десятилетие назад железнодорожную ветку из Мажейкяй в латвийскую Реньге - по ней НК Orlen Lietuva до 2008 года поставлял нефтепродукты в Латвию и Эстонию.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Руководство Orlen , обжаловавшее действия ЛЖД в Еврокомиссии, утверждает, что не удовлетворена решением ЕК.

"Мы не удовлетворены тем, что был назначен штраф (компании ЛЖД - BNS ), нас не удовлетворяет то, что назначаются штрафы правительствам стран, в которых мы работаем. Все же, мы приветствуем решение восстановить ветку в Реньге. Мы уже начали переговоры, что решить эту проблему. Это также окажет положительное влияние на всю нашу деятельность", - заявил в четверг на пресс-конференции вице-президент Orlen Мирослав Кохальский.

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Он отметил важность того, чтобы ЛЖД и ЕК нашли решение проблемы, а Orlen смотрит на этот вопрос с точки зрения бизнеса.

Гендиректор Orlen Lietuva Ирениюс Фанфара отметил в интервью BNS , что вопрос ветки в Реньге затрагивает обстоятельства, в которых мажейкяйский НК будет действовать в будущем.

"Мы надеемся на максимально конкурентный железнодорожный рынок. Мы рады слышать декларации наших партнеров из ЛЖД о том, что они будут стараться восстановить конкуренцию на рынке", - отметил И. Фанфара в комментарии, присланном BNS .

Ireneusz Fafara
Ireneusz Fafara
© DELFI / Kiril Čachovskij

По его словам, компания ждет окончательного решения, тогда будет рассматривать "возможности решения логистических и правовых вызовов".

Orlen пока не раскрывает, намерен ли выдвинуть иск ЛЖД о возмещении убытков после того, как ЕК наказала литовскую ж/д компанию штрафом почти в 28 млн. евро.

Глава ЛЖД Мантас Бартушка в среду заявил, что компания намерена восстановить ветку в Реньге. Однако одновременно собирается обжаловать решение ЕК с тем, чтобы снизить размер штрафа.

С 2008 года Orlen Lietuva поставляет продукты по более протяженному маршруту - через Шяуляй и Йонишкис, однако, как утверждает ж/д компания, ей были предоставлены льготные тарифы на перевозку.

В год в Латвию и Эстонию литовский НК экспортирует коло 1,5 млн. тонн нефтепродуктов.

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