В октябре в Литве была инфляция в 0,1%

По данным Департамента статистики, годовая инфляция (в октябре по сравнению с октябрем 2019 года) была 0,7%, а среднегодовая инфляция - 1,5% (в сентябре – 0,7% и 1,6% соответственно).
Месячное изменение цен в основном связано с повышением цен на одежду и обувь, теплоэнергию, фармтовары, услуги личных транспортных средств и технадзора, а также снижением цен на услуги пассажирских перевозок, на овощи, горюче-смазочные материалы, фрукты, хлеб и зерновые.
Цены на потребительские товары за месяц повысились на 0,4%, на услуги - снизились на 0,%, а за год соответственно снизились на 0,8% и выросли на 4,3%.
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