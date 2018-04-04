В марте зарубежные СМИ сообщили, что британская компания, представляющая политические консультации, Cambridge Analytica с 2014 г. распоряжается данными 50 млн. пользователей Facebook, которые использует для коррекции поведения людей.

Бывший работник Cambridge Analytica Христофер Уили рассказал The Guardian, что эти данные использовали как во время референдума в Великобритании, так и во время президентских выборов в США.

Однако данные материнской компании Cambridge Analytica - SCL Elections - показывают, что влияние могло быть еще больше. На минувшей неделе издание Quartz объявило, что SCL Elections работала с более 100 выборами в 32 странах мира, включая Литву.

Представители крупнейших литовских партий, с которыми говорили журналисты DELFI, отрицают сотрудничество с SCL Elections.

"У нас нет никакой информации о том, чтобы они работали, это значит, что не работали", – сказала пресс-секретарь фракции консерваторов Юрате Моцкувене.

Ответственный секретарь социал-демократов Линас Йонаускас указал, что никаких данных о сотрудничестве партии с Cambridge Analytica или SCL Elections нет.

"Ну, разве что может быть предположение, что, например, какие-то лица пользовались этим без ведома партии", – прибавил он.

Представитель Литовского союза крестьян и зеленых Томас Томилинас сказал, что ему даже не приходилось слышать о SCL Elections.

Пресс-секретарь либералов Довиле Тускените также сказала, что не располагает информацией о сотрудничестве либералов с SCL Elections.

Сами представители Cambridge Analytica на запросы DELFI не ответили.

О связях Тадаса Юцикаса с Cambridge Analytica несколько недель назад сообщило издание Buzzfeed. Имеются данные, что литовец помог создать программу для анализа данных, которая помогла победе Дональда Трампа на выборах.

"В мае 2016 года Юцикас с Брентом Кликардом основал компанию Genus AI, которая, используя специальные алгоритмы, помогает раскрыть скрытую в данных ценную информацию", – сказано в Buzzfeed.

DELFI выяснил, что 33-летний Юцикас связан или был связан с тремя британскими компаниями - Whitehat Analytics Limited, Aigenpulse Limited и Genus Technologies Ltd.

Все они связаны с анализом данных и управлением ими, с применением искусственного интеллекта. Ни Юцикас, но представители его компаний на запросы и звонки DELFI не ответили.

В социальной сети LinkedIn Юцикас представился как биолог компьютеров (computational biologist), предприниматель и ученый в сфере данных.

Он указал, что учился в гимназии Каунасского технологического университета, в Бременском университете Якобса и получил степень доктора наук в Кембридже.

О втором литовце - Альфредаса Хмеляускасе - неделю назад писал The New York Times. Утверждают, что он без ведома своего руководства в компании Palantir Technologies работал с Cambridge Analytica.

"Мы выяснили, что в 2013 и 2014 гг. работник лично работал с людьми, связанными с Cambridge Analytica", – сказано в комментарии Palantir Technologies.

На странице LinkedIn указано, что Хмеляукас работает в Palantir Technologies с 2013 г. С 1999 по 2003 гг. он учился в Стокгольмской школе экономики.

DELFI выяснил, что Хмеляускас - сын ректора университета управления и экономики ISM Альфредаса Хмеляускаса.

Младший Хмеляускас на письма и звонки DELFI не ответил. От комментариев воздержалась и компания Palantir Technologies.