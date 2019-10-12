В трети всех вильнюсских автобусов и троллейбусов уже установлены алкозамки, они оправдали себя, поэтому их планируют установить и в других столичных автобусах и троллейбусах.
Troleibusai ir autobusai Vilniuje
© DELFI / Kiril Čachovskij

У компании Vilniaus viešasis transportas есть 410 автобусов и 255 троллейбусов. Компания намерена на три года продлить срок действия стационарных алкотестеров, установленных в трех автопарках.

Эти стационарные алкотестеры оснащены системой распознавания лиц. Проходить проверку водители должны как перед началом смены, так и после ее окончания, поэтому обойти проверку сложно.

Гендиректор компании Римантас Маркаускас сказал, что несмотря на наличие стационарных алкотестеров, в новых автобусах и троллейбусах планируют установить алкозамки. Когда они появятся во всех автобусах и троллейбусах, от стационарных алкотестреов компания откажется.

"Часть водителей начинает свою работу не в парке, а в городе, поэтому они пользуются алкотестерами только после окончания смены, когда возвращаются в парк. Алкозамки гарантируют, что водитель, который сидит за рулем - трезв", – сказал Маркаускас.

Сейчас алкозамки уже есть в 149 автобусах и 41 троллейбусе.

"По мере обновления автопарка в технические спецификации мы вводим требование алкозамка naujus. Благодаря этому в будущем сможем отказаться от проверок в диспетчерской", – сказал Маркаускас.

В этом году Vilniaus viešasis transportas уже приобрел 15 электрических автобусов. В течение 4 лет их приобретут еще 70. Кроме того, купят 130 новых троллейбусов.

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