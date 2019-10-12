У компании Vilniaus viešasis transportas есть 410 автобусов и 255 троллейбусов. Компания намерена на три года продлить срок действия стационарных алкотестеров, установленных в трех автопарках.
Эти стационарные алкотестеры оснащены системой распознавания лиц. Проходить проверку водители должны как перед началом смены, так и после ее окончания, поэтому обойти проверку сложно.
Гендиректор компании Римантас Маркаускас сказал, что несмотря на наличие стационарных алкотестеров, в новых автобусах и троллейбусах планируют установить алкозамки. Когда они появятся во всех автобусах и троллейбусах, от стационарных алкотестреов компания откажется.
"Часть водителей начинает свою работу не в парке, а в городе, поэтому они пользуются алкотестерами только после окончания смены, когда возвращаются в парк. Алкозамки гарантируют, что водитель, который сидит за рулем - трезв", – сказал Маркаускас.
Сейчас алкозамки уже есть в 149 автобусах и 41 троллейбусе.
"По мере обновления автопарка в технические спецификации мы вводим требование алкозамка naujus. Благодаря этому в будущем сможем отказаться от проверок в диспетчерской", – сказал Маркаускас.
В этом году Vilniaus viešasis transportas уже приобрел 15 электрических автобусов. В течение 4 лет их приобретут еще 70. Кроме того, купят 130 новых троллейбусов.
В общественном транспорте Вильнюса установят алкозамки (5)
В трети всех вильнюсских автобусов и троллейбусов уже...
Литовские депутаты подготовили новый налог для торговых сетей (10)
Депутаты Томас Томилинас , Виргилиюс Подярис и Йонас...
Профицит бюджета Sodra в следующем году должен составить 326 млн евро
Профицит бюджета Фонда социального страхования Литвы...
Amber Grid: потребление газа в Литве в этом году возросло на 10% (1)
Потребление газа в Литве за три квартала этого года...
TOP новостей
В общественном транспорте Вильнюса установят алкозамки (5)
В трети всех вильнюсских автобусов и троллейбусов уже...
После пользования услугой дешевой автомойки ремонт машины хозяин оценил в 740 евро (2)
Невинное желание вымыть автомобиль во время обеденного...
Специалисты бьют в набат: жителям Литвы нужны не только большие пособия (17)
Разные группы общества по-парному понимают идею...
В Литву вернется тепло, воздух прогреется до 20 градусов (1)
Сегодня погоду в Литве обусловит южная оконечность...