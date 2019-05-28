"Подготовка велась в течение 9 месяцев. И банки, и мы, и торговые компании интересовались введением новых банкнот, поэтому мы надеемся, что не будет никаких проблем, связанных с их использованием при расчете", – сказал глава Департамента наличных денег Центробанка Литвы Дейвис Станкявичюс.
На новых банкнотах усовершенствовали числа изумрудного цвета. Они есть на всех банкнотах серии Europa, а в этой версии будет виден и символ евро.
Также при поворачивании банкнот будут видны символы евро на голограмме вокруг числа. На серебряной полоске виден портрет Европы, мотив архитектурного объекта и большой символ евро.
Банкноты в 100 и 200 евро сейчас будут такой же ширины, как и банкноты в 50 евро.
По словам Станкявичюса, эти банкноты не пользуются большой популярностью.
По данным ЦБ Литвы, банкноты достоинством в 100 евро четвертые по популярности в Литве. Они составляют 12% всех выпускаемых в Литве банкнот, а 200 евровые банкноты – 2%. Чаще всего в Литве пользуются банкнотами достоинством в 50 и 20 евро.
Напомним, что Литва ввела евро в 2015 году.
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