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В Литве в ноябре была зафиксирована месячная дефляция 0,1%, сообщил Департамент статистики (ДС). Цены на потребительские товары и услуги в Литве снзились после двухмесячного перерыва.
Ekonomika
Ekonomika
© Shutterstock

По данным ДС, годовая инфляция (в октябре по сравнению с октябрем 2019 года) была 0,6%, а среднегодовая инфляция - 1,4% (в октябре – 0,7% и 1,5% соответственно).

Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,2%, а на услуги - на 0,1%.

Цены на потребительские товары за год снизились на 1%, на услуги - повысились на 4,4%.

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