По данным ДС, годовая инфляция (в октябре по сравнению с октябрем 2019 года) была 0,6%, а среднегодовая инфляция - 1,4% (в октябре – 0,7% и 1,5% соответственно).

Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,2%, а на услуги - на 0,1%.

Цены на потребительские товары за год снизились на 1%, на услуги - повысились на 4,4%.