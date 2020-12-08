По данным ДС, годовая инфляция (в октябре по сравнению с октябрем 2019 года) была 0,6%, а среднегодовая инфляция - 1,4% (в октябре – 0,7% и 1,5% соответственно).
Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,2%, а на услуги - на 0,1%.
Цены на потребительские товары за год снизились на 1%, на услуги - повысились на 4,4%.
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