Директор независимого поставщика электроэнергии Elektrum Lietuva Мартинас Гига говорит, что в ноябре изменения цены на электроэнергию в наибольшей степени обусловлено погодными условиями.

"В прошлом месяце уровень воды на гидроэлектростанциях Северных стран немного повысился, однако он все еще намного ниже многолетнего, поэтому объемы производимой ими электроэнергии были ограниченными. Правда, в начале месяца электроэнергию довольно интенсивно вырабатывали ветроэлектростанции, однако когда началась холодная погода, выработка сократилась. Тогда увеличился спрос на электроэнергию и, соответственно, цены на нее", - сказал М. Гига для пресс-релиза.

На бирже Nord Pool цена на нее за месяц в среднем выросла на 12% до 48,37 евро и вышла на самый высокий уровень за последние восемь лет.

Наиболее стремительно цена на электричество росла в Эстонии - на 14% до 52,62 евро за мегаватт-час, в Латвии - на 0,4% до 55,24 евро, тогда как в Литве она снизилась на 0,5% до 55,42 евро.

Потребление электроэнергии в странах Балтии за месяц выросло на 4% до 2450 гигаватт-часов: в Эстонии - на 6% до 746 гигаватт-часов, а в Литве и Латвии - на 3% в каждой до 1067 гигаватт-часов и 637 гигаватт-часов соответственно.

Объемы производства электроэнергии в трех странах выросли на 7% до 1624 гигаватт-часов: в Латвии - на 27% до 488 гигаватт-часов, в Эстонии - на 14% до 919 гигаватт-часов, а в Литве они упали на 36% до 217 гигаватт-часов.

"Хотя в ноябре по сравнению с октябрем уровень воды на гидроэлектростанциях Даугавы немного повысился, он все еще минимальный. Конечно, даже такое положительное изменение помогли увеличить объемы выработки на гидроэлектростанциях на 40% до 78 гигаватт-часов. Однако так мало электроэнергии в ноябре было выработано только в 2015 году", - сказал М. Гига.