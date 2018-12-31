Если в новогоднюю ночь вы планируете расслабиться и пользоваться не личным автомобилем, а услугами такси, то получить машину не всегда удастся. Представитель компании Taxify рассказал о том, что будут пиковые часы, когда машину дождаться будет нелегко.
© DELFI / Tomas Vinickas

Компания Taxify изучила данные вызовов в новогодние праздники и отметила, что сложнее всего дождаться машину с 1 до 5 ч. 1 января, а час пик приходится на 3 ч. В это время число желающих воспользоваться услугами такси увеличивается в три раза.

Чтобы в это время было необходимо количество машин, применяют динамичную ценовую политику, тогда работает достаточное количество автомобилей, а значит, клиентам легче дождаться машину в наиболее оживленных местах города. Динамичная ценовая политика привлекательна для водителей, поэтому они охотно работают в новогоднюю ночь. Клиенты смогут увидеть стоимость поездки до подтверждения заказа.

"В праздничный период важно приезжать своевременно. Особенно, если речь идет о новогодней ночи, когда не хочется пропустить главный акцент праздника - фейерверки. Мы стараемся, чтобы наши клиенты приехали на новогоднюю вечеринку быстро, удобно и безопасно даже в самую оживленную ночь года", - сказал глава Taxify в Литве Андрюс Пацявичюс.

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