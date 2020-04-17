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В ночь на субботу, с 4 до 8 ч., в связи с плановыми профилактическими работами не будет работать э-банкинг и мобильное приложение банка SEB.
Банк сообщает, что в этот период не будут производить мгновенные переводы при покупке товаров в некоторых электронных магазинах.
Между тем платежными картами и банкоматами можно будет пользоваться без проблем.
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