В ночь на субботу и до раннего утра временно будут недоступны некоторые услуги банка SEB

Кроме того, с 4.00 до 8.00 ч. утра временно не будет работать э-банкинг SEB и мобильное приложение, невозможно будет рассчитаться за покупки в эл. магазинах, если тождество личности надо подтвердить через интернет-банк SEB.
"Мы проводим такие работы периодически и проводим их в такое время, чтобы они доставили как можно меньше неудобств клиентам, т.е. в то время, когда люди реже всего пользуются услугами. Такие работы способствуют совершенствованию услуг банка, повышению безопасности, и качества", – сказала член правления SEB Соната Гутаускайте-Бубнялене.
SEB приносит извинения за временные неудобства и предлагает выполнить все необходимые действия заранее или после окончания профилактических работ, а также заранее обналичить деньги.
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