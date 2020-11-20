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В ночь на субботу в банке SEB проведут профилактические работы с системами ИТ. По этой причине с 4.20 до 5.00 ч. не будет возможности рассчитаться за покупки картой или обналичить деньги в банкомате, не будут работать и расчетные терминалы SEB в торговых местах.
В ночь на субботу и до раннего утра временно будут недоступны некоторые услуги банка SEB
© DELFI / Andrius Ufartas

Кроме того, с 4.00 до 8.00 ч. утра временно не будет работать э-банкинг SEB и мобильное приложение, невозможно будет рассчитаться за покупки в эл. магазинах, если тождество личности надо подтвердить через интернет-банк SEB.

"Мы проводим такие работы периодически и проводим их в такое время, чтобы они доставили как можно меньше неудобств клиентам, т.е. в то время, когда люди реже всего пользуются услугами. Такие работы способствуют совершенствованию услуг банка, повышению безопасности, и качества", – сказала член правления SEB Соната Гутаускайте-Бубнялене.

SEB приносит извинения за временные неудобства и предлагает выполнить все необходимые действия заранее или после окончания профилактических работ, а также заранее обналичить деньги.

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