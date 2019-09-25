В ночь на четверг возможны сбои в поставках услуг Swedbank

Во время обновления баз данных с 00.00 до 4.30 ч. могут быть сбои в обслуживании банковских карт Swedbank.

В это же время с перебоями может работать э-банкинг.

Во время этих работ клиентов будут направлять на информационный сайт банка и предоставлять информацию о проводимых работах.