Во время обновления баз данных с 00.00 до 4.30 ч. могут быть сбои в обслуживании банковских карт Swedbank.
В это же время с перебоями может работать э-банкинг.
Во время этих работ клиентов будут направлять на информационный сайт банка и предоставлять информацию о проводимых работах.
В ночь на четверг возможны сбои в поставках услуг Swedbank
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