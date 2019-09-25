В ночь на четверг в связи с запланированным обновлением ИТ систем возможны сбои в поставках услуг банка Swedbank.
© DELFI / Domantas Pipas

Во время обновления баз данных с 00.00 до 4.30 ч. могут быть сбои в обслуживании банковских карт Swedbank.

В это же время с перебоями может работать э-банкинг.

Во время этих работ клиентов будут направлять на информационный сайт банка и предоставлять информацию о проводимых работах.

Бизнес

В ночь на четверг возможны сбои в поставках услуг Swedbank

В ночь на четверг в связи с запланированным обновлением...

Vilniaus senamiestis Patvirtinta: Vilniuje bus keičiamos rinkliavos zonų ribos

Со следующего года в Вильнюсе подорожает парковка (3)

25 сентября Вильнюсский горсовет одобрил поправки к...

Самолеты Ryanair будут летать из Паланги в Дублин

Самолеты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair с...

Шяуляйская фабрика Naujoji Rūta больше не будет заниматься производством сладостей (4)

Шяуляйский производитель шоколада и конфет Naujoji Rūta ,...

СМИ: последствия краха Thomas Cook ощутил и литовский бизнес

Недополученную после краха английского туроператора...

TOP новостей

Vilniaus senamiestis Patvirtinta: Vilniuje bus keičiamos rinkliavos zonų ribos

Со следующего года в Вильнюсе подорожает парковка (3)

25 сентября Вильнюсский горсовет одобрил поправки к...

Перемены в Литве: со следующего года налоги увеличатся для большего числа жителей (79)

После того как правительство Литвы приняло налоговую...

Глава Соцмина Литвы назвал три самые бедные группы общества (46)

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис...

Самые щедрые работодатели в августе: кто платил работникам по 10 000 евро (2)

Фонд социального страхования (" Содра ") каждый месяц...

Налоговая инспекция: 27 000 жителей могут вернуть немало денег (6)

25 сентября 2019 г. Государственная налоговая инспекция...