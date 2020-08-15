"Согласно имеющимся данным, пришла засуха. Мы оценили новые данные, учли риск и технические возможности катера, поэтому приняли решение отменить назначенные на 13-16 августа рейсы", – сообщила компания, которой принадлежит катер.
Пассажиры, которые купили билеты, могут их вернуть или обменять на более поздний срок, могут выбрать поездку на автобусе.
Катер делает 3 рейса в неделю: выходит из Каунаса в четверг, пятницу и субботу, а из Ниды – в четверг, пятницу, воскресенье.
Kas vyksta Kaune напоминает, что катер после реконструкции спустили на воду год назад, а первые рейсы состоялись с июня.
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