"Согласно имеющимся данным, пришла засуха. Мы оценили новые данные, учли риск и технические возможности катера, поэтому приняли решение отменить назначенные на 13-16 августа рейсы", – сообщила компания, которой принадлежит катер.

Пассажиры, которые купили билеты, могут их вернуть или обменять на более поздний срок, могут выбрать поездку на автобусе.

Катер делает 3 рейса в неделю: выходит из Каунаса в четверг, пятницу и субботу, а из Ниды – в четверг, пятницу, воскресенье.

Kas vyksta Kaune напоминает, что катер после реконструкции спустили на воду год назад, а первые рейсы состоялись с июня.