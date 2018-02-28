За месяц самые дешевые продукты больше всего подорожали в магазинах Iki – на 7,6% и в Maxima – на 6,7%, сказано в пресс-релизе Pricer.lt.

Самые дешевые продукты больше всего подешевели в магазинах Norfa – на 5,1%. Исследование показало, что уже два месяца подряд в Литве дорожает мясо и изделия из него.

Исследования цен позволяют подсчитать, что за месяц корзина самых дешевых продуктов в Iki подорожала на 4,02 евро, в Maxima – на 3,25 евро.

prekių krepšelio kainos, pricer.lt nuotr. © Bendrovės archyvas

Если сравнивать с ценами в феврале 2017 года, то быстрее всего цены увеличились в э-магазине Barbora, где подорожание составило 8,25%.

prekių krepšelio kainos, pricer.lt nuotr. © Bendrovės archyvas

"Исследование цен в январе и феврале сигнализирует о том, что есть подорожание в новой группе товаров. Это продукты из мяса. В январе и феврале фиксировалось подорожание всех мясных продуктов из исследуемой корзины Pricer.lt", - сказал глава pricer.lt Арунас Визицкас.

За месяц больше всего подорожали: бананы на 12,9%, самая дешевая вареная колбаса (свиная или говяжья, высшего сорта) - 13,8%, самое дешевое свиное филе горячего копчения (I сорт) – 14,2%.

Подешевели – самые дешевые помидоры 21,9%, сахар-песок – 16,9% и самое дешевое сливочное масло (82% жирности) – 7,7%.

"На мировых биржах дешевеет подсолнечное масло, кофе, шоколад, в прошлом году подешевели сахар, сливочное масло, сыры, яйца. К сожалению, в Литве снизились цены лишь на некоторые товары", – заметил Визицкас.

На основе анализа цен Pricer.lt составил рейтинг цен на продукты питания.

В феврале лидером были магазины Norfa, где 32 самых дешевых продуктов стоили 50,28 евро, на втором месте Maxima – 51,7 евро, на третьем - Lidl 55,08 евро.

Самой дешевой корзина была в э-магазине Barbora – 59,46 евро.

prekių krepšelio kainos, pricer.lt nuotr. © Bendrovės archyvas

Портал фиксировал цены 21 февраля в литовских магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl и Barbora.