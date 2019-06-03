В Моцкаве планируют расширить нефтехранилище

"Мы уже не в вмещаемся в имеющиеся мощности. Мы физически не успеваем сменить столько поездов, чтобы их можно было разгрузить и наполнить, поэтому, дабы облегчить свою участь, соорудим такие пути, на которых можно будет хранить товары до их выгрузки или сразу после загрузки", - сказал BNS Тадас Аугустаускас, руководитель терминала Mockava.

По его словам, в этом году ожидается строительство полуторакилометровой железнодорожной линии за примерно 2 млн евро, к концу следующего года построить два дополнительных резервуара для жидкого топлива. Мощности хранилища будут увеличены на 38%.

"Сейчас у нас парк резервуаров составляет 14,5 тыс. кубометров, но мы планируем расширить его до 20 тыс. кубометров", - пояснил Т.Аугустаускас.

В настоящее время компания имеет 7 резервуаров для хранения жидкого топлива, химикатов. В будущем он рассчитывает хранить и другие грузы, но не называет их.

По словам Аугустаускаса, в прошлом году доход компании составил 1,3 млн евро, что в 11,3 раза больше, чем в 2017 году (115,3 тыс. евро). Убытки терминала составили 20 тыс. евро - в 19 раз меньше, чем в 2017 году (379,5 тыс. евро). В следующем году компания рассчитывает вырваться из убытков.

Peranto, эстонское предприятие оптовой торговли нефтепродуктами, которым управляет Т.Аугустаускас, приобрело терминал Mockava в октябре 2015 года у концерна Achema Group.