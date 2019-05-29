В этом году, по сравнению с прошлым годом, Литва поднялась на три позиции мировом индексе конкурентоспособности, заняв 29-ую позицию и опередив Эстонию, Латвию и Польшу, сообщило агентство поощрения экспорта Versli Lietuva.
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В этом году улучшению позиции Литвы в рейтинге способствовала группа показателей эффективности бизнеса, оценка которой в этом году поднялась с 30-ой на 23-ую позицию. Также улучшилась оценка эффективности госсектора – она поднялась с 31 на 29-ую позицию. Немного снизилась оценка двух других групп показателей: группы показателей экономического развития - они упали с 36 на 39-ое место, а группа показателей инфраструктуры снизилась с 29-ой позиции на 30-ую.

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В этом году Эстония заняла в рейтинге 35-ую позицию (была 31-ой), Латвия – 40-ую (не изменилась), Польша заняла 38-ую (была 34-ой). Первое место в рейтинге занимает Сингапур, последнее - Венесуэла.

Швейцарский международный институт менеджмента IMD при составлении рейтинга конкурентоспособности стран оценивает, как страны используют имеющиеся ресурсы и компетенции, повышая свое благосостояние. В этом году в рейтинг вошли 63 государства, они оценивались по 235 различным критериям. Две трети критериев – фактические экономические, финансовые, данные о бизнес-климате, оставшиеся – опрос руководителей в бизнесе.

Рейтинг конкурентоспособности IMD составляется с 1989 года и в этом году был представлен в 31 раз. Литва в этом рейтинге оценивается и сравнивается с другими странами с 2007 года.

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