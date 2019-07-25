В мировом индексе инноваций Литва в этом году поднялась на две позиции – на 38 место среди 129 государств мира.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

В отчете авторов индекса говорится, что Литва в четырех категориях попала в десятку наиболее инновационных стран: в категории создания мобильных приложений и в категории женщин с высшем образованием она заняла четвертое место, в категории соотношения количества учителей среднего образования и учеников – 7 место, в сфере управления сертификацией защиты окружающей среды – 10 место.

В этом году наиболее инновационным государством была признана Швейцария, далее следовали Швеция и США. Эстония заняла 24 место, а Латвия – 34-ое.

В прошлом году Литва в мировом индексе инноваций опустилась с 36 позиции на 40-ую, и в трех категориях была в десятки наиболее инновационных стран.

Статьи по теме:

Платформа криптовалют Blockchain открыла офис в Вильнюсе (1)

Международная платформа криптовалют Blockchain во вторник...

Президент Литовско-китайского форума: возможно, придется подождать китайских инвестиций в финансовые технологии (8)

Решение правительств Китая и стран Центральной и...

Бизнес

Achema заказала для себя еще 3 больших газовоза (4)

Крупнейший потребитель газа в стране, производитель...

Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (8)

В середине лета в Литве началось время ягод и варки...

В мировом индексе инноваций Литва поднялась на 38 место (5)

В мировом индексе инноваций Литва в этом году поднялась...

В Литве меняется маркировка куриных яиц (9)

Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group...

В Литву приехал необычный гость: по улицам Вильнюса ходит основатель Alibaba (33)

Похоже, что в Вильнюс и в Литву приехал необычный...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (334)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (8)

В середине лета в Литве началось время ягод и варки...

Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (16)

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (33)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Baltijos valstybių surengta akcija Baltijos kelias Baltic Way on August 23, 1989 Baltijos kelias

Тридцатилетие живой цепи пройдет под лозунгом: "Балтийский путь – это мы" (42)

Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет...