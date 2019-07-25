В отчете авторов индекса говорится, что Литва в четырех категориях попала в десятку наиболее инновационных стран: в категории создания мобильных приложений и в категории женщин с высшем образованием она заняла четвертое место, в категории соотношения количества учителей среднего образования и учеников – 7 место, в сфере управления сертификацией защиты окружающей среды – 10 место.
В этом году наиболее инновационным государством была признана Швейцария, далее следовали Швеция и США. Эстония заняла 24 место, а Латвия – 34-ое.
В прошлом году Литва в мировом индексе инноваций опустилась с 36 позиции на 40-ую, и в трех категориях была в десятки наиболее инновационных стран.
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