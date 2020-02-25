В группу вошли представители министерств энергетики, охраны окружающей среды, транспорта, Госсовета по регулированию энергетики, Литовского энергетического агентства, дирекции Клайпедского морского порта, литовской армии, Литовской конфедерации бизнеса, Литовской ассоциации ветряных установок, Литовской конфедерации бизнеса, Национальной энергоассоциации и энергокомапании Litgrid.

По словам главы группы, вице-министра энергетики Ритиса Кевелайтиса, цель - использовать потенциал морского ветра в Литве.

"После создания необходимой правовой базы и в ходе развития ветряной энергетики в континентальной части Литвы, следующим шагом будет реализация целей возобновляемой энергетики – производство электроэнергии на вентряных установках в Балтийском море. Наша цель – максимально использовать имеющийся потенциал морского ветра в Литве и сделать это наиболее слаженным образом с экономической точки зрения", – сказал Р. Кевелайтис.

К концу мая группа должна предусмотреть в рекомендациях возможные этапы развития таких электротанций, модели подключения их к электросетям, распределение ответственности и расходов по подключению, подбор мест для ветряных установок в море, необходимые исследования, возможные способы поддержки, регламентация выдачи разрешений на использование морской территории.

Ожидается, что первые аукционы мощности морского ветра могут состояться в 2022–2023 годах, а инсталлированная мощность к 2030 году составит 700 мегаватт.