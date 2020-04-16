В марте оборот туроператора Novaturas сократился на 56%

Совокупный обороты компании в январе-марте составил 23,2 млн евро и был на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Novaturas через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
"Успешно начав год, в марте группа Novaturas, как и туристический бизнес во всем мире, столкнулся с падением спроса на путевки в связи с распространением вируса COVID-19", – говорится в сообщении.
В январе-марте компания обслужила 31,2 тыс. клиентов – на 24% меньше, чем в прошлом году. Только в марте было обслужено 5,4 тыс. клиентов – на 60% меньше.
Компания утверждает, что пока трудно предвидеть влияние на финансовые результаты масштаба вспышки вируса, ее продолжительности.
Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской фондовых биржах.
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