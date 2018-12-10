В Мариямполе откроется еще один магазин Lidl

В пресс-релизе компании сказано, что появление инфраструктуры, способствовавшей открытию второго магазина - результат тесного сотрудничества сети с мэрией города.

В ходе строительства магазина торговая сеть оборудовала и стоянку для 41 автомобиля около находящейся рядом больницы. Рядом с этой стоянкой был освещен тротуар, пешеходная тропа и появилась зеленая зона.

В Мариямполе уже есть один магазин этой сети. Новый магазин станет 42-м магазином Lidl в Литве.